У Вінниці російські війська обстріляли аеропорт
Російські окупанти завдали удару по аеропорту у Вінниці
Про це йдеться в повідомленні Сухопутних військ ЗСУ.
На сторінці опублікували відео, де видно, що окупанти завдали удар по аеропорту Вінниці.
На кадрах також можна помітити спалах вогню. Ймовірно, почалася пожежа.
- Нагадаємо, сьогодні, 6 березня, сили протиповітряної оборони Харкова знищили черговий бойовий літак військово-повітряних сил Російської Федерації.
- Також повідомляли, що під Миколаєвом українські силовики розбили окупантів, більшість із яких - колишні військові, котрі перейшли на бік окупаційної влади Криму. Також СБУ захопила документи військових РФ.
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