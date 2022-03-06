У Вінниці російські війська обстріляли аеропорт

Про це йдеться в повідомленні Сухопутних військ ЗСУ.



На сторінці опублікували відео, де видно, що окупанти завдали удар по аеропорту Вінниці.

На кадрах також можна помітити спалах вогню. Ймовірно, почалася пожежа.

Нагадаємо, сьогодні, 6 березня, сили протиповітряної оборони Харкова знищили черговий бойовий літак військово-повітряних сил Російської Федерації.

Також повідомляли, що під Миколаєвом українські силовики розбили окупантів, більшість із яких - колишні військові, котрі перейшли на бік окупаційної влади Криму. Також СБУ захопила документи військових РФ.