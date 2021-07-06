У віці 59 років помер очільник Держводагентства Валентин Шліхта

Про це повідомила прес-служба агентства.

"Держводагентство з сумом повідомляє, що голова агентства Валентин Шліхта сьогодні передчасно пішов із життя. Водна галузь втратила досвідченого та висококваліфікованого фахівця, а колеги ­– мудрого й порядного керівника", – йдеться в повідомленні.

Причину смерті не вказують. Прощання відбудеться 07.07.2021р. о 13:00 у м. Рівне, вул. Енергетиків, кладовище "Молодіжне".

Уряд призначив Валентина Шліхту головою Державного агентства водних ресурсів 8 липня 2020 року.