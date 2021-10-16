У Владикавказі в'язні колонії підняли повстання проти російських силовиків

Про це із посиланням на російські офіційні відомства інформує Еспресо.TV.



"В ІК-1, де відбувають покарання особи, неодноразово судимі за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, проводилися планові обшуки. В ході проведення планових заходів двоє засуджених негативної спрямованості, що містяться в ШІЗО (штрафний ізолятор - ред.), відмовилися підкоритися законним вимогам співробітників", - йдеться в повідомленні Управління Федеральної служби виконання покарань РФ у Північній Осетії.



"Дані засуджені зробили спробу дестабілізувати роботу виправної установи і закликали інших засуджених влаштувати масові заворушення. Піддавшись на провокацію, інші засуджені вчинили погром, почали ламати огорожі в житловій зоні, вивели з ладу відеокамери", - зазначається в офіційній інформації.



Наразі нараховується 600 учасників заворушень.



До колонії стягнуто сили Росгвардії.

