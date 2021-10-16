У Владикавказі в'язні колонії підняли повстання проти російських силовиків
Двоє ув'язнених, поміщених в ШІЗО виправної колонії №1 міста Владикавказа (Північна Осетія, РФ), ввечері у п'ятницю, 15 жовтня 2021 року, влаштували безлади в установі
Про це із посиланням на російські офіційні відомства інформує Еспресо.TV.
"В ІК-1, де відбувають покарання особи, неодноразово судимі за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, проводилися планові обшуки. В ході проведення планових заходів двоє засуджених негативної спрямованості, що містяться в ШІЗО (штрафний ізолятор - ред.), відмовилися підкоритися законним вимогам співробітників", - йдеться в повідомленні Управління Федеральної служби виконання покарань РФ у Північній Осетії.
"Дані засуджені зробили спробу дестабілізувати роботу виправної установи і закликали інших засуджених влаштувати масові заворушення. Піддавшись на провокацію, інші засуджені вчинили погром, почали ламати огорожі в житловій зоні, вивели з ладу відеокамери", - зазначається в офіційній інформації.
Наразі нараховується 600 учасників заворушень.
До колонії стягнуто сили Росгвардії.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.25
Купівля 26.25Продаж 26.51
-
EUR
Купівля 30.22Продаж 30.64
- Актуальне
- Важливе