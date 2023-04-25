Про це повідомляє російське видання ТАСС з посиланням на екстрені служби регіону.

Гелікоптер, який обслуговував службу санітарної авіації РФ, впав при поверненні на базу.

У відомстві зазначили, що вертоліт упав поза житловими масивами. Пасажирів на борту не було.

За даними росЗМІ, гелікоптер "Ансат" прямував на майданчик "Аеросоюз Волгоград" після виконаного завдання – з Волгоградського обласного кардіологічного центру. Уламки судна було виявлено за п'ять кілометрів від посадкового майданчика, розташованого у Городищенському районі Волгоградської області у селищі Єрзовка.

Вертоліт зник із радарів пізно ввечері 24 квітня. Пілот повідомив про захід на посадку, після чого перестав виходити зв'язок.

Уламки вертольота виявили вночі на 25 квітня. Тіло загиблого пілота, за даними ЗМІ, знаходилося в кабіні.

Слідчі порушили кримінальну справу за порушення правил безпеки повітряного транспорту за фактом падіння вертольота та загибелі пілота.