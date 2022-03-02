У всіх областях України створили офіційні Telegram-канали голів ОДА для інформування населення. СПИСОК
Станом на 2 березня у всіх областях України створено офіційні Telegram-канали голів облдержадміністрацій для інформування населення про поточну ситуацію
Про це повдідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.
У прикпіпленому дописі наведено список посилань на канали голів облдержадміністрацій, в яких українці можуть слідкувати за інформацією від офіційних джерел.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
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