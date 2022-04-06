У Вугледарі окупанти обстріляли чергу за гумдопомогою, є загиблі, - Донецька ОВА
У донецькому містечку Вугледарі окупанти обстріляли чергу за гуманітарною допомогою, є загиблі
Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко у своєму телеграмі.
За попередніми даними, станом на 6 квітня росіяни виявили найбільшу активність у центральних та південних районах Донеччини.
Так, вранці окупанти обстріляли мирних жителів Вугледара, які прийшли отримати гуманітарну допомогу.
Унаслідок обстрілу 4 людини загинуло, ще 4 поранено.
Крім того, під обстріли потрапила Очеретинська громада. Загинула 1 людина.
Зокрема пошкоджено 6 житлових будинків, дитячий садок і нежитлове приміщення.
Також у Мар’їнській громаді внаслідок обстрілу було поранено 4 мирних жителів, пошкоджено 2 будівлі.
Крім того сьогодні окупанти відкрили вогонь в напрямку Гродівки і Новогродівки.
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