У Вугледарі окупанти обстріляли чергу за гумдопомогою, є загиблі, - Донецька ОВА

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко у своєму телеграмі.



За попередніми даними, станом на 6 квітня росіяни виявили найбільшу активність у центральних та південних районах Донеччини.

Так, вранці окупанти обстріляли мирних жителів Вугледара, які прийшли отримати гуманітарну допомогу.

Унаслідок обстрілу 4 людини загинуло, ще 4 поранено.



Крім того, під обстріли потрапила Очеретинська громада. Загинула 1 людина.

Зокрема пошкоджено 6 житлових будинків, дитячий садок і нежитлове приміщення.



Також у Мар’їнській громаді внаслідок обстрілу було поранено 4 мирних жителів, пошкоджено 2 будівлі.



Крім того сьогодні окупанти відкрили вогонь в напрямку Гродівки і Новогродівки.

