У Японії представили електричний літак із вертикальним зльотом
Компанія Tetra Aviation представила свій електричний літак Mk-5, який може злітати у вертикальному положенні
Про це повідомляє New Atlas.
Компанія планує наприкінці наступного року продавати перші моделі.
Літак розрахований на перевезення однієї людини вагою до 90 кг.
Максимальна швидкість не перевищує 160 км/год. Завдяки наявності електробатареї Mk-5 може пролетіти до 160 км на одній зарядці.
Вартість літака поки невідома.
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