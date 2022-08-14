У Затоці троє людей підірвалися на міні. Є загиблі
У Затоці Одеської області 14 серпня на міні підірвалися троє людей, з них двоє - загинули
Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у телеграмі.
Як йдеться у повідомленні, у Затоці Одеської області сьогодні, 14 серпня, на міні підірвалися троє людей.
"Одещина, Білгород-Дністровський район, Затока. Пляж! Попередньо підрив людей на мінно-вибуховому пристрої... Двоє загиблих, один поранений. Працює слідчо-оперативна група", - пише Братчук.
Також речник Одеської ОВА нагадує про заборону виходити на пляжі, узбережжя та купатися у морі і водоймах.
"За попередніми даними група чоловіків, ігноруючи проголошені обмеження щодо відвідування узбережжя та купання в прибережних водах, нехтуючи попереджувальними знаками, влаштувала відпочинок з купанням на одному з пляжів. Під час плавання від підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє загинули на місці, один отримав поранення", - пише ОК "Південь".
На місці трагедії працюють фахівці швидкої допомоги, вибухотехніки, слідчо-оперативна група.
- Раніше повідомлялося, що один з пляжів Одещини викинуло російську протикорабельну міну.
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