У Затоці троє людей підірвалися на міні. Є загиблі

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, у Затоці Одеської області сьогодні, 14 серпня, на міні підірвалися троє людей.

"Одещина, Білгород-Дністровський район, Затока. Пляж! Попередньо підрив людей на мінно-вибуховому пристрої... Двоє загиблих, один поранений. Працює слідчо-оперативна група", - пише Братчук.

Також речник Одеської ОВА нагадує про заборону виходити на пляжі, узбережжя та купатися у морі і водоймах.

"За попередніми даними група чоловіків, ігноруючи проголошені обмеження щодо відвідування узбережжя та купання в прибережних водах, нехтуючи попереджувальними знаками, влаштувала відпочинок з купанням на одному з пляжів. Під час плавання від підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє загинули на місці, один отримав поранення", - пише ОК "Південь".

На місці трагедії працюють фахівці швидкої допомоги, вибухотехніки, слідчо-оперативна група.

Раніше повідомлялося, що один з пляжів Одещини викинуло російську протикорабельну міну.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb