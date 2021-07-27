У Зеленського анонсували допомогу багатодітним сім'ям у розмірі 2 тис. грн
Перед новим навчальним роком уряд України виділить допомогу багатодітним сім'ям у розмірі 2 тис. грн на дитину
Про це повідомили під час брифінгу прес-секретаря президента Сергія Нікіфорова. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
За його словами, планується виділення близько 300 млн грн на 150 000 дітей.
"За ініціативою Володимира Зеленського уряд готує постанову до 1 вересня про виділення допомоги малозабезпеченим багатодітним сім'ям. Зрозуміло, що таким готувати дітей до 1 вересня найскладніше, тому щоб полегшити їм підготовку до навчального року уряд готовий виділити по 2 000 на дитину", - зазначив Нікіфоров.
Крім того, він додав, що постанова проходить останні погодження, але вона повинна з'явитися дуже швидко, щоб гроші були вже в наступному місяці.
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