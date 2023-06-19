Про це уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук сказала агентству Інтерфакс-Україна.

"Щодо депортованих дітей ми передали до певних міжнародних організацій усі наявні списки та персональну інформацію. На жаль, жодних зворотних дій не було. Отже, на сьогодні немає міжнародної структури, яка могла би запропонувати дієвий механізм повернення наших депортованих дітей", - сказала уповноважена.

За її словами, "Україна побачила тотальну відсутність системи захисту дітей у світі".

"Її немає від слова "взагалі". Так, у світі є добре і чітко прописані документи в рамках міжнародного права - Женевська конвенція, Конвенція ООН про права дитини та інші. І теоретично вони мали би працювати, якби всі підписанти виконували ці правила", - сказала Герасимчук і нагадала, що однією з підписантів є РФ.

За її словами, Україна сподівалася на Червоний Хрест, однак організація продемонструвала нездатність допомогти людям після підриву Каховської ГЕС і не демонструє готовності надати підтримку для повернення депортованих до РФ дітей.