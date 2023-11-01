У жовтні до України повернули 17 дітей із ТОТ

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

"Серед них багатодітна родина з 4 дітьми з Херсонської області. Також тепер у безпеці 5 дітлахів із дитячого будинку сімейного типу з Луганської області", - йдеться у повідомленні.

"Влаштуватися багатодітній сімʼї допомогли в Івано-Франківську. Дітки з дитячого будинку сімейного типу тепер мешкають у Полтаві", - додали у відомстві.

Довідка: Проєкт "Шлях додому" реалізується українською мережею за права дитини в партнерстві з Міжнародною гуманітарною організацією Save the Children in Ukraine. Ініціатива спрямована на пошук і повернення дітей, переміщених у РФ або на непідконтрольні уряду України території, а також на возз’єднання сімей, діти з яких опинилися в окупації без батьків. Територія впровадження проєкту – Харківська, Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька області. Одним із партнерів ініціативи є Мінреінтеграції.

Що відомо про повернення дітей із ТОТ

14 вересня уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що з моменту створення окремого координаційного штабу з питань дітей додому повернули 386 маленьких українців. Це виключно ті діти, які були депортовані на територію РФ. Водночас підрахунок дітей, яких повернули з окупації, вестимуть окремо.

"Ми вирішили розділити ці цифри, бо одна справа повернути після депортації дитину з території РФ, інша справа – коли ми повертаємо дітей, які були примусово переміщені в межах тимчасово окупованої території України", - сказав Лубінець.