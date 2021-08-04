У знаменитому німецькому палаці Сансусі запустили україномовний аудіогід
Олена Зеленська під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Імідж України" запустила україномовний аудіогід у палаці Сансусі, розташованому в німецькому Потсдамі
Про це повідомляє Укрінформ.
"Сьогодні я хочу запросити усіх запустити ще один аудіогід. Символічно, що саме у Німеччині. Зазвичай ми це робимо у більш вузькому колі разом з нашими дипломатичними установами, але сьогодні я хочу, щоб ми це зробили разом із вами. То ж запрошую усіх присутніх приєднатися до запуску 26-го аудіогіду. Українська мова зазвучить у палаці Сансусі у місті Потсдамі", – сказала Зеленська.
За її словами, палац входить до десятки найвідоміших архітектурних пам'яток Німеччини та є колишньою заміською резиденцією прусського короля Фрідріха II. Щороку його відвідує понад 350 тисяч туристів.
За словами генерального директора Фонду прусських палаців і садів Берліна-Бранденбурга Крістофа Мартіна Фоґтгера, українська долучиться до 10 мов, які можна почути в Сансусі. Він висловив переконання, що палац – один з об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – стане ще більш привабливим для українських туристів і для берлінців, які мають українське коріння. Фоґтгер поінформував про плани у найближчому майбутньому запровадити українські аудіогіди в інших палацах Берліна та землі Бранденбург у співпраці з українською стороною.
Посол України у ФРН Андрій Мельник, який разом із доктором Фоґтгером брали участь у форумі за допомогою відеозв’язку, назвав 4 серпня "без перебільшення історичним днем".
Він наголосив на ролі палацу Сансусі у "входженні Німеччини у Бундеслігу світової політики". Саме в цьому місці прусський король Фрідріх ІІ, який був відданий ідеалам культури та просвітництва, протегував наукам і освіті, спілкувався з провідними мислителями свого часу, зокрема Вольтером.
"Фрідріх краще за будь-кого усвідомлював, що справжня велич держави вимірюється не лише силою, військом, а насамперед надбаннями культури. Сансусі став передвісником того, що ми сьогодні називаємо культурною дипломатією", – заявив посол.
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