У зоні ООС поранили українського військового
На фронті внаслідок обстрілу окупантів поранено військовослужбовця ЗСУ
Про це повідомила пресслужба ОТУ "Північ" у Facebook.
"Поранення дістав військовослужбовець Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що його доправлено до шпиталю, стан - задовільний.
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