У ЗС Німеччини зросла кількості резервістів через вторгнення РФ в Україну
Збройні сили Німеччини (Бундесвер) зазначили, що після вторгнення Росії в Україну до них звертається "зростаюча кількість резервістів"
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт Бундесверу.
"Після початку загарбницької війни проти України все більша кількість резервістів зв'язується з різними відомствами Бундесверу, щоб запропонувати свою підтримку… Наразі конкретна вимога до Бундесверу ще не передбачена; з іншого боку, розвиток ситуації характеризується високою динамікою ", - йдеться на у повідомленні німецької армії.
У Бундесвері повідомили, що тепер на його сайті створені канали зв’язку для запитів.
Німеччина запровадила загальну військову службу в 1956 році і скасувала її лише в 2011 року. Останні 10 років збройні сили Німеччини покладалися виключно на добровольців, хоча допускається відновлення призову у разі надзвичайної ситуації.
Російська агресія проти України викликала у Німеччині дискусію про доцільність повернення до загального призову, можливо - і для чоловіків, і для жінок.
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