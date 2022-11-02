"Убиваєте за пралку та вічну владу діда": Хливнюк звернувся до росіян

Відповідні повідомлення він поширив у сторіс в Instagram.

Андрій Хливнюк, який з першого дня повномасштабного вторгнення Росії вступив до територіальної оборони, зараз боронить Україну на фронті. На своїй сторінці в соцмережі він звернувся до росіян, які виросли на піснях гурту "Бумбокс", а зараз напали на Україну, вбивають і мародерять.

Гурт, фронтменом якого є Андрій Хливнюк, має на рахунку чимало російськомовних треків, які стали свого часу популярними не лише серед українських слухачів, а й серед росіян. На тлі світлини з війни Хливнюк російською мовою звернувся до окупантів.

"Нерозумно це, вороги. Нерозумно і безглуздо. Гаразд, ми готові воювати за свої сім'ї й верховенство права над тупою силою. А ви за що?", - поставив питання артист.

У наступній сторіс Хливнюк сам надав відповідь на запитання.

"А ви, мародери засцяні, убиваєте за пралку і вмираєте за вічну владу діда, який навіть свою сім'ю сцить показати. Вмираєте за його дачу на Байкалі", - зазначив музикант.

Популярний український співак Андрій Хливнюк виконав гімн Українських січових стрільців "Ой, у лузі червона калина" у дні, коли окупанти обстрілювали Київ. Його відео стало надзвичайно популярним, багато музикантів записували ремікси з вокалом Хливнюка

Він не поїхав у тур до США, щоб захистити свою країну від путінських збройних сил. Музикант і зараз боронить Україну. Наприкінці березня він отримав поранення під час мінометного обстрілу у Києві.

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