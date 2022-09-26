Убивство під час зйомок. Прокурор назвала Алека Болдвіна одним з чотирьох "можливих обвинувачуваних"
Після вивчення мобільного телефона актора в якості доказу у прокуратурі повідомили, що можуть висунути йому обвинувачення у вбивстві Галини Гатчинс, що сталося на знімальному майданчику
Про це повідомляє The Daily Mail.
Минулого року голівудський актор Алек Болдвін передав свій мобільний телефон для вивчення в якості доказу, і тепер прокуратура Нью-Мексико повідомила, що може висунути актору обвинувачення у вбивстві кінооператора Галини Гатчинс на зйомках його фільму "Іржа".
Окружний прокурор Санта Фе Мері Кармак-Олтвіс у листі до фінансової ради штату запросила фінансування судового провадження у розмірі $635 тис. У цьому листі вона повідомила, що готова висунути обвинувачення проти чотирьох людей.
Прокурор зазначила, що одним із можливих відповідачів є Алек Болдвін, і їй потрібне фінансування, щоб протистояти сильним адвокатам захисту.
Мері Кармак-Олтвіс не стала підтверджувати обвинувачення, які раніше планувала висунути, але зауважила, що "переглядає всі закони про вбивства та усі можливі закони про зброю згідно з кримінальним кодексом Нью-Мексико".
"Один з можливих обвинувачуваних – відомий кіноактор Алек Болдвін", - написала вона у листі.
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