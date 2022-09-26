Про це повідомляє The Daily Mail.

Минулого року голівудський актор Алек Болдвін передав свій мобільний телефон для вивчення в якості доказу, і тепер прокуратура Нью-Мексико повідомила, що може висунути актору обвинувачення у вбивстві кінооператора Галини Гатчинс на зйомках його фільму "Іржа".

Окружний прокурор Санта Фе Мері Кармак-Олтвіс у листі до фінансової ради штату запросила фінансування судового провадження у розмірі $635 тис. У цьому листі вона повідомила, що готова висунути обвинувачення проти чотирьох людей.

Прокурор зазначила, що одним із можливих відповідачів є Алек Болдвін, і їй потрібне фінансування, щоб протистояти сильним адвокатам захисту.

Мері Кармак-Олтвіс не стала підтверджувати обвинувачення, які раніше планувала висунути, але зауважила, що "переглядає всі закони про вбивства та усі можливі закони про зброю згідно з кримінальним кодексом Нью-Мексико".

"Один з можливих обвинувачуваних – відомий кіноактор Алек Болдвін", - написала вона у листі.

На ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерну "Іржа" 42-річна Галина Гатчінс зазнала вогнепального поранення після пострілу, який зробив Болдвін.

Актор мав вистрілити холостими набоями. Жінку госпіталізували, проти врятувати її життя не вдалося. Зйомки фільму призупинено, триває слідство.

Американський актор Алек Болдвін висловив свої співчуття з приводу загибелі українки Галини Гатчінс, померлої від його пострілу на зйомках вестерну "Іржа"

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