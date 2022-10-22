Убивство цивільних, обстріли будинків, знищення 1 тис. тон зерна: на Херсонщині РФ за добу скоїла 42 воєнні злочини
На Херсонщині 21 жовтня окупанти обстріляли будинки, магазини, офіси та знищили 1 тис. тонн зерна, поранили й убили цивільних
Про це повідомило МВС у телеграмі.
"Поліція Херсонщини відкрила 42 кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів, скоєних армією РФ. Бериславський район знов опинився під обстрілами російсько-окупаційних військ. Є поранені та загиблі мирні мешканці, зруйновані приватні та багатоквартирні будинки, магазини, офіси, пошкоджено дорожнє полотно", - зазначили правоохоронці.
Окупанти знищили на складі 1 тис. тонн зерна пшениці та трактори. Загорівся зерноток, згорів минулорічний врожай зернових, насіння соняшника та сільськогосподарська техніка.
Правоохоронці обстежують територію, збирають і фіксують речові докази. Упродовж 21 жовтня поліція відкрила 42 кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів Росії, скоєних на Херсонщині.
- 21 жовтня в Бериславському районі Херсонщини українська артилерія знищила три склади окупантів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.94
Купівля 39.94Продаж 40.71
-
EUR
Купівля 38.27Продаж 39.37
- Актуальне
- Важливе