Про це повідомило МВС у телеграмі.

"Поліція Херсонщини відкрила 42 кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів, скоєних армією РФ. Бериславський район знов опинився під обстрілами російсько-окупаційних військ. Є поранені та загиблі мирні мешканці, зруйновані приватні та багатоквартирні будинки, магазини, офіси, пошкоджено дорожнє полотно", - зазначили правоохоронці.

Окупанти знищили на складі 1 тис. тонн зерна пшениці та трактори. Загорівся зерноток, згорів минулорічний врожай зернових, насіння соняшника та сільськогосподарська техніка.

Правоохоронці обстежують територію, збирають і фіксують речові докази. Упродовж 21 жовтня поліція відкрила 42 кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів Росії, скоєних на Херсонщині.

21 жовтня в Бериславському районі Херсонщини українська артилерія знищила три склади окупантів.

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