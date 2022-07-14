Удар по російській ППО свідчить про вплив нової зброї із Заходу, - WSJ

Про це пише Wall Street Journal.

Видання повідомляє, що українські сили завдали удару по системі протиповітряної оборони, яка захищає небо над тимчасово окупованим Луганськом. Додають, що Україна також завдала ударів по важливих цілях, таких як склади боєприпасів і командні пункти, відколи минулого місяця зі США почали надходити реактивні системи залпового вогню, відомі як Himars.

Сергій Гайдай, очільник Луганської області, заявив, що окупанти не наважуються йти у наступ і "відчувається їхня знесиленість після знищення складів з боєприпасами". Також він зазначив, що зросла активність російських диверсійно-розвідувальних груп. Водночас російські військові посилили ракетні удари по позиціях, розташованих далеко від лінії фронту.

Wall Street Journal пише, що відколи Росія захопила Луганськ, вона націлилася на Донецьку область, частина якої вже контролюється Росією. Захоплення решти регіону дасть Москві повний контроль над територією Донбасу, яку Кремль зробив своїм пріоритетом після виведення своїх сил із центральної України наприкінці березня.

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9 липня у міністерстві оборони США заявили, що українські військові за допомогою реактивних систем залпового вогню HIMARS зривають наступи росіян на Донбасі.

За день, 13 липня, українські захисники знищили 5 складів боєприпасів РФ на тимчасово окупованих територіях.

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