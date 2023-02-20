Ударного угруповання ворога на кордоні з Білоруссю не зафіксовано, продовжується підготовка до можливого наступу, - речник ДПСУ
Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою, ударного угруповання РФ не зафіксовано. Водночас ДПСУ продовжує підготовку до можливої активності ворога
Про це інформує в ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
"Ситуація по кордону з Білоруссю залишається повністю контрольованою. Звісно, що цьому напрямку приділяється значна увага, бо там, на території Білорусії, перебувають підрозділи Російської Федерації. Проте такого ударного необхідного угруповання, яке могло б здійснити вторгнення на територію України на даний час ми не відмічаємо. Також не відмічають і наші підрозділи розвідки, які простежують ситуацію по території Білорусі. Російські військові, які там знаходяться, вони переважно перебувають на полігонах, де відбуваються навчання спільно з військами Білорусі, або вже відбувається власне їхня підготовка", - каже Демченко.
Речник ДПСУ наголосив, російські війська не можна недооцінювати, і в будь-який момент цей напрямок також може стати активним. Нині прикордонники продовжують готувати кордон до оборони та укріплюватися.
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