Угорщина хоче змусити ЄС добитися перемир’я в Україні, щоб запобігти кризі, - FT

Про це пише Zn.ua з посиланням на Financial Times.

Політичний радник прем’єр-міністра Угорщини Балаш Орбан назвав перемир’я "єдиним шансом" уникнути рецесії в економіці.

Він вважає, що уряди ЄС перейдуть від військової підтримки України до "раціональної". А війна закінчиться через кілька місяців.

Орбан сказав, що деякі країни надто прагнули вступити в конфлікт з Володимиром Путіним і втягнули континент в кризу. За його словами, Європі потрібно відмовитися від цієї стратегії або економічний тиск знищить підтримку людей військової допомоги України.

"Вони хочуть вести війну. Вони бачать, що можуть перемогти Путіна, що можуть окупувати Кремль. І це їхня мета. На початку конфлікту принаймні в ЗМІ це була поширена думка. Але готовий побитися об заклад, який вигляд все буде мати через чотири місяці. З’явиться більше раціональності", - сказав радник прем’єра Угорщини.

"В реальності ціни на комунальні послуги, енергоносії, політична дестабілізація, страждання середнього класу - все це стане щоденною проблемою. В Португалії чи Іспанії люди не змиряться з фактом, що вони у стані війни, тому що вона від них дуже далеко", - вважає він.

Угорська сторона стверджує, що "саме час сісти й заспокоїтися, нашою головною метою у найближчі місяці повинні стати переговори, мир і припинення вогню".

"Ми не хочемо спровокувати проблеми. Але якщо намагатися вести політику, відірвану від реальності, можна просто втратити довіру людей. І саме цього ми боїмося зараз", - сказав Балаш Орбан.