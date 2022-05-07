Угорщина не надає Україні зброю, бо це може спровокувати Росію на напад, - посол Угорщини в Україні Ійдярто

Дипломат висловив таку думку в етері Еспресо.

"Ми вважаємо, що якщо дозволимо провозити зброю через нашу територію, то створимо цілі для військової активності країни-агресора. І це поставить під загрозу не лише прикордонні регіони, але й людей, які живуть на Закарпатті. Тож, за винятком зброї, ми надаємо Україні усю іншу допомогу та підтримку", - зазначив Ійдярто.

Дипломат також додав, що ще однією причиною цього є той факт, що Угорщина не займається виготовленням озброєння.

"Я гадаю, що ця угорська позиція добре відома українській громадськості. Я також знаю, що вона породжує певні негативні емоції. Але наша точка зору чітка. Ми не надаємо зброю. Бо, перш за все, в Угорщині не виготовляють озброєння. Зброю надає Велика Британія, Німеччина, багато інших країн", - зауважив Іштван Ійдярто.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна підтримає ембарго Євросоюзу на російську нафту, якщо їй дозволять надалі отримувати сировину з РФ трубопроводом

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