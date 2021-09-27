Угорщина підпише з "Газпромом" довгостроковий контракт на поставки газу: Україна назвала це "економічно необґрунтованим рішенням на догоду Кремля"

Про це повідомляє Deutsche Welle.



Згідно з повідомленням, уряд Угорщини і російський "Газпром" укладуть довгостроковий контракт про поставки російського газу до кінця 2036 року. Міністр іноземних та зовнішньоекономічних зв'язків Угорщини Петер Сійярто і голова правління "Газпрому" Олексій Міллер підпишуть договір 27 вересня у Будапешті.



Відповідно до умов контракту, "Газпром" буде поставляти в Угорщину 4,5 млрд куб.м газу на рік. За інформацією видання, раніше повідомлялося, що впродовж 15 років ці обсяги газу будуть щорічно поставлятися двома маршрутами - через Австрію і Сербію.



Зазначається, що про наміри Угорщини стало відомо у серпні, коли Сійярто обговорював це питання з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим. 30 серпня Сійярто повідомив, що з "Газпромом" досягнута домовленість про поставки газу, яка почне діяти з 1 жовтня.



У виданні зауважили, що Угорщина покриває свої потреби у газі в основному за рахунок Росії, отримуючи паливо по трубопроводу через територію України. В останні роки Угорщина диверсифікувала газовий імпорт, відкривши транскордонні газопроводи-інтерконнектори з більшістю сусідніх держав і забезпечивши поставки від Royal Dutch Shell через порт для прийому скрапленого газу у Хорватії.



У пресслужбі Міністерства зовнішніх справ (МЗС) України заявили, що "здивовані і розчаровані рішенням Угорщини підписати 27 вересня у Будапешті новий довгостроковий контракт з російським концерном "Газпром" на постачання газу в обхід України".



"Вважаємо це виключно політичним, економічно необґрунтованим рішенням, прийнятим на догоду Кремлю та на шкоду національним інтересам України і українсько-угорським відносинам, що не відповідає принципам Договору про основи добросусідства та співробітництва між Україною і Угорською Республікою від 6 грудня 1991 року", - йдеться у заяві відомства.



Зазначається, що Угорщині і надалі вигідніше отримувати газ транзитом через територію України, оскільки це дозволяє найкоротшим шляхом безперебійно постачати газ до країн Європи.



Крім того, додали у МЗС, це рішення завдає шкоди позитивним результатам і тенденціям у двосторонніх українсько-угорських відносинах.



У МЗС також додали, що відомство ініціювало перенесення Спільної міжурядової українсько-угорської комісії, оскільки угорсько-російська газова угода матиме суттєвий вплив на енергетичну безпеку України та Європи. Це створює нові обставини, які вимагають всебічного аналізу ризиків і загроз, а також узгоджених дій країн регіону, щоб мінімізувати її негативні наслідки.

Українська сторона також звернеться до Європейської комісії щодо надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству в галузі енергетики.