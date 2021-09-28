Угорщина викликала посла України через критику угоди з "Газпромом"

Про це повідомив очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто у Facebook.

Він назвав таку позицію України "порушенням суверенітету та інтересів національної безпеки Угорщини".



Читайте також: Угорщина підпише з "Газпромом" довгостроковий контракт на поставки газу: Україна назвала це "економічно необґрунтованим рішенням на догоду Кремля"

"Цей крок недружній після безлічі субсидій (вентилятори, медичне обладнання, догляд за солдатами, відпочинок дітей, фінансування інвестицій), які Україна отримала від нас. Зараз ми звернулися до посла України в МЗС", - написав він.



Читайте також: "Відповідати без жалю і співчуттів": Кулеба назвав газовий контракт Угорщини з РФ ударом, Будапешт заявив про "втручання" України



