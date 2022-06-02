Угорщину слід позбавити право голосу в ЄС – віцепрезидентка Європарламенту Барлі
Віцепрезидентка Європарламенту Катаріна Барлі закликала тимчасово позбавити Угорщину права голосу в Європейському Союзі, адже в країні порушується верховенство права, а Будапешт використовує одностайність в ЄС як шантаж
Про це інформує в інтерв'ю MDR Aktuell віцепрезидентка Європарламенту Катаріна Барлі.
"Можливо, зараз вже настав час прискоритися з цієї процедурою (відповідно до статті 7 Угоди ЄС – Ред.) і позбавити тимчасово Угорщину права голосу. Зараз у випадку з Угорщиною це (застосування принципу одностайності в ЄС – Ред.) справді перетворилося на засіб шантажу", – вважає віцепрезидентка Європарламенту.
Також Катаріна Барлі додала, що нині вже не можна говорити про якісь демократичні та конституційні умови в Угорщині, де прем'єр Віктор Орбан частина за частиною підібгав під себе країну.
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