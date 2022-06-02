Про це інформує в інтерв'ю MDR Aktuell віцепрезидентка Європарламенту Катаріна Барлі.

"Можливо, зараз вже настав час прискоритися з цієї процедурою (відповідно до статті 7 Угоди ЄС – Ред.) і позбавити тимчасово Угорщину права голосу. Зараз у випадку з Угорщиною це (застосування принципу одностайності в ЄС – Ред.) справді перетворилося на засіб шантажу", – вважає віцепрезидентка Європарламенту.

Також Катаріна Барлі додала, що нині вже не можна говорити про якісь демократичні та конституційні умови в Угорщині, де прем'єр Віктор Орбан частина за частиною підібгав під себе країну.

1 червня Угорщина знову блокувала ухвалення санкцій ЄС. Вимагала виключити з них лідера РПЦ Кирила.

31 травня у Євросоюзі погодили нові санкційні обмеження проти РФ, які включають часткову заборону експорту російської нафти.

Єврокомісія може запропонувати запровадження мита на російську нафту, якщо Угорщина не назве терміни відмови від російської нафти.

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