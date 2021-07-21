Ухилилися від податків на 12 млн грн: ДФС викрила схему розкрадання на ремонті київських лікарень

Про це пресслужба ДФС повідомила у Facebook.



Згідно з повідомленням, податкова міліція провела обшуки у комунальному підприємстві (КП) "Інженерний центр" та КП "Житлоінвестбуд-УКБ". У першому виявлено та вилучено первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують взаємовідносини з підприємствами, які залучалися до виконання ремонтів у приміщеннях медичних закладів Києва.



Правоохоронці також встановили афілійовану особу, яка має безпосередній вплив на розподіл бюджетних коштів "Інженерного центру" та "Житлоінвестбуд-УКБ". Також встановлено ряд підконтрольних компаній, за допомогою яких здійснювалося розкрадання бюджетних коштів.



У свою чергу, підприємства-генпідрядники отримували гроші від комунальних підприємств і документально залучали фірми з ознаками фіктивності з метою завищення вартості виконаних робіт та заниження слати податків.



Так, правоохоронці встановили, що в період 2020 року посадовці одного з товариств-субпідрядників, під час виконання замовних робіт, здійснювали фінансово-господарські відносини з підприємствами з ознаками фіктивності. Такими діями правопорушники здійснили умисне ухилення від податку на додану вартість на суму понад 12 млн грн.



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