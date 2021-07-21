Ухилилися від податків на 12 млн грн: ДФС викрила схему розкрадання на ремонті київських лікарень
Державна фіскальна служба (ДФС) викрила схему ухилення від податків на 12 млн грн під час ремонту київських лікарень
Про це пресслужба ДФС повідомила у Facebook.
Згідно з повідомленням, податкова міліція провела обшуки у комунальному підприємстві (КП) "Інженерний центр" та КП "Житлоінвестбуд-УКБ". У першому виявлено та вилучено первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують взаємовідносини з підприємствами, які залучалися до виконання ремонтів у приміщеннях медичних закладів Києва.
Правоохоронці також встановили афілійовану особу, яка має безпосередній вплив на розподіл бюджетних коштів "Інженерного центру" та "Житлоінвестбуд-УКБ". Також встановлено ряд підконтрольних компаній, за допомогою яких здійснювалося розкрадання бюджетних коштів.
У свою чергу, підприємства-генпідрядники отримували гроші від комунальних підприємств і документально залучали фірми з ознаками фіктивності з метою завищення вартості виконаних робіт та заниження слати податків.
Так, правоохоронці встановили, що в період 2020 року посадовці одного з товариств-субпідрядників, під час виконання замовних робіт, здійснювали фінансово-господарські відносини з підприємствами з ознаками фіктивності. Такими діями правопорушники здійснили умисне ухилення від податку на додану вартість на суму понад 12 млн грн.
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