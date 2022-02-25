Україна 24 лютого втратила 137 героїв, 316 людей поранено, але не ми поступилися, - Зеленський

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"За попередніми даними, на жаль, ми втратили вже 137 наших героїв, наших громадян, з них 10 - офіцерів, поранено 316 людей. На нашому острові Зміїний, захищаючи його до останнього, всі хлопці прикордонники геройськи загинули. Але не поступилися. Всім їм буде присвоєно звання Героїв України посмертно. Вічна пам'ять тим, хто віддав життя за Україну", - сказав Зеленський.



Президент подякував усім, хто захищає людей просто зараз і допомагає зберегти порядок в державі. Він зазначив, що ворог наносить удари не лише по військових об'єктах, як заявляє, але і по цивільних.



"Вони вбивають людей і перетворюють мирні міста на військові мішені. Це підло і ніколи не буде пробачено", - наголосив президент.



Очільник держави наголосив, що протягом численних розмов, які він сьогодні провів із європейськими лідерами, він чув про постійну підтримку України. Проте є й інший момент.



"Ми залишаємось наодинці у захисті нашої держави. Хто готовий воювати разом з нами? Чесно. Не бачу таких. Хто готовий дати Україні гарантію вступу України до НАТО? Чесно. Всі бояться", - сказав він.



Зеленський додав, що попри все українські захисники за добу 24 лютого зробили дуже багато.



"Хлопці і дівчата, наші захисники, ви блискуче захищаєте країну проти однієї з найпотужніших держав світу. Сьогодні наші захисники зробили дуже багато. Захистили майже всю територію України, яка зазнала безпосередніх ударів. Відбивають і ту (територію, - ред.), яку ворогу вдалось зайняти. Наприклад, Гостомель, під Києвом. Це дає більше впевненості в столиці", - зауважив Зеленський.



Нагадаємо, Зеленський видав указ про загальну мобілізацію.