Україна 24 лютого втратила 137 героїв, 316 людей поранено, але не ми поступилися, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський записав звернення до українців, у якому повідомив, що наші захисники за 24 лютого зробили багато у захисті держави від російської агресії, проте є втрати
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"За попередніми даними, на жаль, ми втратили вже 137 наших героїв, наших громадян, з них 10 - офіцерів, поранено 316 людей. На нашому острові Зміїний, захищаючи його до останнього, всі хлопці прикордонники геройськи загинули. Але не поступилися. Всім їм буде присвоєно звання Героїв України посмертно. Вічна пам'ять тим, хто віддав життя за Україну", - сказав Зеленський.
Президент подякував усім, хто захищає людей просто зараз і допомагає зберегти порядок в державі. Він зазначив, що ворог наносить удари не лише по військових об'єктах, як заявляє, але і по цивільних.
"Вони вбивають людей і перетворюють мирні міста на військові мішені. Це підло і ніколи не буде пробачено", - наголосив президент.
Очільник держави наголосив, що протягом численних розмов, які він сьогодні провів із європейськими лідерами, він чув про постійну підтримку України. Проте є й інший момент.
"Ми залишаємось наодинці у захисті нашої держави. Хто готовий воювати разом з нами? Чесно. Не бачу таких. Хто готовий дати Україні гарантію вступу України до НАТО? Чесно. Всі бояться", - сказав він.
Зеленський додав, що попри все українські захисники за добу 24 лютого зробили дуже багато.
"Хлопці і дівчата, наші захисники, ви блискуче захищаєте країну проти однієї з найпотужніших держав світу. Сьогодні наші захисники зробили дуже багато. Захистили майже всю територію України, яка зазнала безпосередніх ударів. Відбивають і ту (територію, - ред.), яку ворогу вдалось зайняти. Наприклад, Гостомель, під Києвом. Це дає більше впевненості в столиці", - зауважив Зеленський.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.27
Купівля 29.27Продаж 32.32
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 36.43
- Актуальне
- Важливе