Україна безболісно пройде пікові виплати за держборгом у вересні, - Любченко

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.



За словами віцепрем'єр-міністра економіки України Олексія Любченка, у липні уряд провів значний транш боргових платежів. Наразі йде підготовка до вересня, але кошти є.



Він також додав, що Україна виконала всі цільові орієнтири, які ставилися для продовження співпраці з Міжнародним Валютним Фондом (МВФ).



"З того, що в зоні моєї відповідальності, то Верховна Рада навіть ухвалила у першому читанні законопроєкт про корпоративне управління. Це величензний крок уперед. Крім того, МВФ затвердив рішення про найбільший в історії розподіл СПЗ, з яких українська частина складає близько $2,7 млрд. Це, зокрема, дозволить безболісно здійснити боргові виплати України у вересні 2021 року", - цитує агентство слова Любченка.



Перший віцепрем'єр також відзначив перевиконання плану за надходженнями у дохідну частину держбюджету з боку Державної податкової служби, виконання розпису за доходами з боку Державної митної служби. Він також зазначив, що запозичення відбуваються ефективно.

Нагадаємо, Україна у вересні має сплатити за держборгом 104,9 млрд грн, що є піком виплат впродовж 2021 року.