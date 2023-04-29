Україна буде деокупувати території і без F-16, але такий підхід коштуватиме людських життів, - генерал Романенко
Українські Сили оборони довгий час відбивали атаки РФ переважно партизанським озброєнням, тож надання винищувачів F-16 не змінить планів щодо повернення до кордонів 1991 року
Про це розповів заступник начальника Генерального штабу ЗСУ (2006-2010) Ігор Романенко в ефірі Еспресо.
"Завдання в таких умовах ми виконували 14 місяців. І взагалі війну ми починали із партизанським озброєнням - комплексами Stinger, Javelin, NLAW і зараз ми бачимо прогрес. Тобто попри це, ми будемо готуватися і використовувати всі свої можливості, які маємо зараз, і проводити операції з деокупації", - сказав Романенко.
За словами генерала, за такі підходи Україна платить життям і здоров'ям військових. Романенко розповів, що ЗСУ на третину зменшили потенціал противника, але він все ще перевищує українські можливості.
- Міністр оборони України Олексій Резніков переконаний, що Україна "доб'є" питання щодо винищувачів F-16 для ЗСУ.
- Конгресмени з обох партій тиснуть на Байдена щодо передачі Україні F-16 та ATACMS. Група законодавців вважає, що логічним наступним кроком мають стати літаки F-16 та ракети великої дальності. Обладнання може бути ключовим для оборони, а також контрнаступу українців.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.4
Купівля 37.4Продаж 38.03
-
EUR
Купівля 40.86Продаж 41.83
- Актуальне
- Важливе