Про це розповів заступник начальника Генерального штабу ЗСУ (2006-2010) Ігор Романенко в ефірі Еспресо.

"Завдання в таких умовах ми виконували 14 місяців. І взагалі війну ми починали із партизанським озброєнням - комплексами Stinger, Javelin, NLAW і зараз ми бачимо прогрес. Тобто попри це, ми будемо готуватися і використовувати всі свої можливості, які маємо зараз, і проводити операції з деокупації", - сказав Романенко.

За словами генерала, за такі підходи Україна платить життям і здоров'ям військових. Романенко розповів, що ЗСУ на третину зменшили потенціал противника, але він все ще перевищує українські можливості.