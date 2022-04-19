Україна денонсувала угоду з Росією про співробітництво в галузі створення та експлуатації ракетно-космічної та ракетної техніки
Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яким денонсував угоду з урядом РФ про співробітництво в галузі створення та експлуатації ракетно-космічної та ракетної техніки
Відповідна постанова з'явилась на Урядовому порталі.
Кабінет міністрів ухвалив рішення на засіданні 19 квітня.
Угоду між урядом України та урядом РФ про співпрацю в галузі створення й експлуатації ракетно-космічної та ракетної техніки підписали 8 лютого 1995 року.
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