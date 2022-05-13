Про це заявила перша віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко під час засідання уряду 13 травня, повідомляє "Укрінформ".

"Ми домовилися про реверс трубопроводом з Угорщини. Вчора була укладена угода про те, що 35 тис. тонн на місяць ми будемо отримувати. Є можливість збільшення цього обсягу до 50 тис. тонн", - сказала Свириденко.

Крім того, з початку травня контракти на закупівлю пального за кордоном почала укладати НАК "Нафтогаз України". Свириденко також нагадала, що для пришвидшення поставок були скасовані дозволи на в'їзд автоцистерн із пальним, забезпечена можливість прийому пального у дунайських портах, позачергове оформлення таких вантажів на кордонах з боку митної та прикордонної служб.

"Завдяки цим заходам ми отримаємо до кінця місяця 350-360 тис. тонн пального з абсолютно нових логістичних маршрутів", - наголосила Свириденко.

Вона зазначила, що справжньою причиною напруженої ситуації з пальним є дії агресора. Так, ворог зруйнував найбільший нафтопереробний завод – Кременчуцький, а також інші переробні потужності, які до війни забезпечували 18% нашого споживання. Ще 80% споживання до війни забезпечувалися імпортом, але це пальне транспортувалося різними шляхами: залізницею, автошляхами, трубопроводами й морськими портами, які на сьогодні заблоковані.

"Ми у березні-квітні провели перемовини з головними постачальниками пального в ЄС з метою їхньої переорієнтації на український ринок, тому що вони не були готові до такого зростаючого попиту з нашої сторони", - зауважила Свириденко.

За її словами, завдяки розвитку інфраструктурної мережі об'єми перевезення палива залізницею вдалося збільшити у 5 разів: у березні цим шляхом було ввезено 35 тис. тонн палива, у травні очікується уже 180 тис. тонн. Крім того, у 15 разів зросло ввезення пального автотранспортом: від 5 тис. тонн у березні до прогнозних не менше 85 тис. тонн. Завезення пального річковим транспортом зросло у 5 разів.

Свириденко повідомила, що середньодобове споживання становить 13 тис. тонн, добовий імпорт у травні – 11-12 тис. тонн. При цьому наявних запасів бензину вистачить на 5 днів, запасів дизелю - на три дні.

Свириденко зазначила, що за нормальної ситуації запаси пального мають бути розраховані на 15 днів. Очікується, що коли вдасться досягти 15-денного запасу пального, черги на заправках зникнуть.

Віцепрем'єр-міністр повідомила, що за оновленими прогнозами очікується споживання 300 тис. тонн дизелю та 120 тис. тонн бензинів. За її словами, українські компанії уже законтрактували такі об'єми пального.

Відзначимо, що за підсумками енергетичного форуму у Варшаві, що відбувся 10 травня, уряд України повідомив про плани більше як втричі збільшити транзит пального через Польщу.

Також сьогодні заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм зазначив, що один з пунктів пропуску на українському кордоні буде відведений лише для імпорту пального.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb