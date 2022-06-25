Україна готова постачати в Німеччину електроенергію зі своїх АЕС, аби допомогти Берліну впоратися з енергетичною кризою

Про це написав міністр енергетики України Герман Галущенко в статті для німецького видання "Wirtschafts Woche".

Він підтримав прагнення німецького уряду зробити країну повністю незалежною від російської енергетики і зазначив, що Україна готова підтримати Німеччині виконати це важке завдання.

Галущенко наголосив, що понад 50% електроенергії в Україні виготовляють на атомних електростанціях, від яких у Німеччині вирішили відмовитись. Це означає, що Україна, яка з 16 березня приєдналася до європейської енергетичної мережі, може постачати електроенергію зокрема й на німецький ринок. Це створить страхову подушку для німців у періоди, пов’язаного з погодою, коли виробництво на сонячних і вітрових електростанціях знижується.

"Незважаючи на війну, Україна продовжує працювати зі своїми європейськими партнерами для інтеграції ринків електроенергії та газу. Це включає, наприклад, стандартизацію ринків, умов конкуренції та екологічних стандартів. Все це підвищить експортний потенціал української енергосистеми, як за рахунок існуючих, так і нових ліній", – пише Герман Галущенко.

Нагадаємо, в Запорізькій області окупанти розібрали і викрали найбільшу в Україні сонячну електростанцію, площею 96 гектарів.

15 червня окупаційне керівництво Запорізької АЕС оголосило про перехід з вересня контролю над станцією до Росії.

Він вважає, що в довгостроковій перспективі Україна та Німеччина можуть розвивати вигідне співробітництво у сфері відновлюваної енергетики, реалізуючи спільні проекти. Міністр зазначив, що в Німеччині енергія вітру та сонця обмежена, бо Німеччина – дуже урбанізована країна з невеликим відкритим простором. Натомість Україна має сприятливий клімат і ландшафт для будівництва вітрових і сонячних електростанцій.