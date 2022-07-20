Україна готує план деімперіалізації Росії, - екснардепка Гопко

Таку думку вона висловила в етері телеканалу “Еспресо”

"На мою думку, Україна має діяти асиметрично на заяви Лаврова про нові територіальні зазіхання. Однією з наших відповідей повинна стати підготовка до українського погляду на майбутню деімпералізацію Російської Федерації. Поки вони там говорять про нові географічні області, наше завдання полягає в проактивній позиції. Потрібно говорити з США та країнами ЄС про те, який цінний урок ми могли б взяти з розпаду СРСР та використати це проти Росії. Оскільки майбутнє РФ повʼязане з різними сценаріями і дезінтеграція є одним із них", - пояснила Гопко.

Екснардепка наголосила, що завданням України є розділити солідарність з поневоленими корінними народами Росії.

"Ми маємо бути солідарними з корінними народами Росії, які не підтримують тоталітарний режим Путіна. Кремль виснажує та збагачується коштом власних республік.Тому наше завдання не коментувати заяви Лаврова, а відстоювати інтереси України на міжнародній арені", - додала вона.

20 липня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва планує захопити не лише Донеччину та Луганщину, а й Херсонську, Запорізьку області та інші території України