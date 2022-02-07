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Україна і Польща готують запуск швидкісного залізничного сполучення між Києвом та Варшавою, - Мінінфраструктури

7 лютого, 2022 понедiлок
18:27
Суспільство Інтерсіті

На вихідних міністр інфраструктури Олександр Кубраков, заступник Міністра Мустафа Найєм та керівник Укрзалізниці Олександр Камишін здійснили робочу поїздку в Республіку Польща

Про це повідомляє Міністерство Інфраструктури України у Facebook.

Зазначається, що у рамках візиту українська делегація провела зустріч з Міністром інфраструктури Польщі Анджеєм Адамчиком, а також взяла участь в конференції "Європа Карпат".

"Після кількох етапів складних перемовин, нам вдалось вивести транзитні проблеми, які виникли між Польщею та Україною, на рівень Президентів двох країн. Нарешті спільними зусиллями були напрацьовані конкретні рішення для виходу з тривалої траспортної кризи. Зокрема, польська сторона вперше за останні 7 років зобов’язалася суттєво збільшити кількість дозволів для українських автоперевізників. Уже найближчим часом чекаємо від наших колег документальне підтвердження цьому", - йдеться у повідомленні.

В Міністерстві повідомляють, що завдяки спільній роботі залізниць двох країн, уже з 10 лютого 2022 року Укрзалізниця зможе зняти заборону на перевезення транзитних вантажів Україною до Польщі.

"Ці домовленості нарешті дозволяють нам перейти до обговорення та реалізації важливих міжурядових інфраструктурних проєктів. Зокрема, ми вже синхронізували наші дії з реалізації проєкту високошвидкісного залізничного сполучення між Києвом та Варшавою. Цей проєкт спільно з Польщею плануємо презентувати на рівні Європейського Союзу", - додали у повідомленні.

Крім того, триває підготовка, зокрема і пошуку джерел фінансування, для реконструкції ділянки Мальховіце — Нижанковичі на українсько-польському кордоні, що є важливим транспортним коридором для наших сусідів.

"Ці кроки допомагають наповнити стратегічне партнерство з Польщею змістовними та взаємовигідними проєктами, зокрема в у секторі інфраструктури" - розповів міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

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залізничне сполучення
Кубраков
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