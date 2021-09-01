Україна і США домовились про лінію захищеного зв'язку

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Документ передбачає наявність лінії захищеного зв'язку, забезпечує стабільний спеціальний канал комунікації між Україною та США, демонструє збереження і зміцнення двосторонньої довіри між Києвом і Вашингтоном", - йдеться в повідомленні.

Державна прикордонна служба України і митна і прикордонна служба США уклали угоду щодо використання інформації про тих, хто подорожує.

"Відповідне технічне і програмне забезпечення сприятиме якісній перевірці мандрівників і виявлення осіб з високим ризиком причетності до терористичних загроз або транскордонної злочинності, а також ідентифікації міжнародних злочинців", - йдеться у повідомленні.

Досягнуті домовленості також встановлюють індивідуальні та організаційні обов'язки безпеки даних, оновлення профілів ризиків і створення нових профілів, обмін інформацією, нормативне врегулювання інформаційних відносин.