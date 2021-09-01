Україна і США домовились про лінію захищеного зв'язку
Адміністрація державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та держдепартамент США підписали угоду про встановлення лінії захищеного зв'язку
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
"Документ передбачає наявність лінії захищеного зв'язку, забезпечує стабільний спеціальний канал комунікації між Україною та США, демонструє збереження і зміцнення двосторонньої довіри між Києвом і Вашингтоном", - йдеться в повідомленні.
Державна прикордонна служба України і митна і прикордонна служба США уклали угоду щодо використання інформації про тих, хто подорожує.
"Відповідне технічне і програмне забезпечення сприятиме якісній перевірці мандрівників і виявлення осіб з високим ризиком причетності до терористичних загроз або транскордонної злочинності, а також ідентифікації міжнародних злочинців", - йдеться у повідомленні.
Досягнуті домовленості також встановлюють індивідуальні та організаційні обов'язки безпеки даних, оновлення профілів ризиків і створення нових профілів, обмін інформацією, нормативне врегулювання інформаційних відносин.
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