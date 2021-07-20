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Україна, Інтер, НТН й ICTV: Кремінь назвав телеканали, які порушують мовний закон

20 липня, 2021 вiвторок
19:44
Суспільство канал

Секретаріатом уповноваженого із захисту державної мови було виявлено порушення мовного закону шістьма українськими телеканалами

Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у Facebook.

“З метою з’ясування реального стану виконання Закону телерадіоорганізаціями Секретаріатом Уповноваженого із захисту державної мови 16-17 липня 2021 року був проведений моніторинг діяльності 28 телерадіоорганізацій, що здійснюють загальнонаціональне ефірне телевізійне мовлення (згідно з додатком 2 до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору, затвердженого рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 01.12.2010 № 1684 (у редакції рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 18.02.2015 № 212)”, - повідомив він.

За результатами моніторингу було виявлено порушення закону про державну мову (фільми та серіали демонструвалися російською мовою) телеканалами “Інтер”, “Україна”, “ICTV”, “Мега”, “НТН”, “К1”, про що складено відповідні акти.

Так на телеканалі  “Інтер” зафіксовано 6 порушень (д/с "Слідство вели"; т/с "Речдок". Особливий випадок"; м/ф "Лисиця і заєць"; х/ф "Гостя з майбутнього"; х/ф “Шерлок Холмс і доктор Ватсон”; т/с "Таїсія");

Канал “Україна” має 5 порушень (х/ф "Помилковий лист"; т/с "Німа"; х/ф "Незабута"; т/с "Втікачі"; т/с "Дім Надії");

У свою чергу, телеканал “Мега” - 2 порушення (т/с “Містична Україна”; т/с “Секретні території”), а “ICTV” - 2 порушення (т/с "Таємні двері"; т/с "На трьох").

Так, телеканали “К1” та “НТН” мають по одному порушенню.

Він зазначив, що на інших телеканалах порушень закону щодо мови демонстрування фільмів не виявлено.

“З огляду на зазначене, мною направлений лист до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з проханням застосувати до згаданих телерадіоорганізацій визначені законодавством санкції. Звернувся також до телеканалів щодо необхідності неухильного виконання норм частини шостої статті 23 Закону та з вимогою забезпечити демонстрування у своїх ефірах фільмів (у т. ч. телевізійних серіалів та їх окремих серій) державною мовою”, - наголосив Кремінь.

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Культура
Україна
мова
порушення
українська мова
Тарас Кремінь
телеканали
НТН
телеканал "Інтер"
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