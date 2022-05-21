Україна купляє пальне дуже дорого: якщо раніше націнка була близько 30 доларів, то зараз — сягає 150-200 доларів, — директор консалтингової групи "А-95"
Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн переконаний, зараз для України стоїть не лише питання вартості самого пального, а й логістики, адже вартість на його транспортування зросла майже вдвічі від початку війни
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Коли ми закупляли пальне у Білорусі, націнка включала світове квотування гуртового ринку та додатково 30 доларів. Зараз же контракти укладаються з націнкою постачальників 150-200 доларів", – сказав він.
Куюн також зауважив, що окрім націнки, є проблеми з логістикою постачання пального, зокрема у питанні вартості.
"Європейські перевізники бачать, що в Україні є попит, то ж вони почали підвищувати ціни. Ще у березні ціна становила орієнтовно 1,5 євро за тонну, то зараз вона становить – 3 євро. Тож перевізники бачать, що в нас дефіцит, відтак – попит, тому й підвищують ціни. Таким чином транспортування відіграє дуже вагому роль – якщо тонна продукту коштує 1000 доларів, то транспортування може коштувати 300 доларів. Це майже 30 відсотків від загальної ціни – такого ніколи не було. Тож наш орієнтир – чітко контролювати, з чого ця вартість складається", – сказав він.
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