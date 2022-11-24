Україна лідер з цифрових послуг у світі, Тайвань бере із вас приклад, – міністерка Одрі Тан

Дякую за можливість поспілкуватися з вами і дякую за підтримку України, це дуже цінно для нас. Одрі, розкажіть про досвід Тайваню у поширенні послуг для громадян за допомогою цифрових технологій. Які ще країни є лідерами у цьому напрямку?

Безумовно, Україна з додатком ДіЯ є прикладом для всього світу, адже крім надання послуг через мобільний телефон, долучитись до процесу можуть усі громадяни, а також мешканці країни. У Тайвані у нас є схожа система - універсальна система охорони здоров'я, національний додаток Health Express, який налічує понад 10 млн людей, які роблять різні медичні процедури, в тому числі вакцинацію використовуючи додаток, завдяки чому нам вдається протистояти пандемії протягом останніх трьох років без жодного локдауна. Можна навіть сплачувати податки через додаток за допомогою громадських технологій з метою спільного створення кращих сервісів. Щороку ми проводимо Президентський Хакатон, в якому беруть участь понад 200 команд з Тайваню та з-за кордону, які спільно створюють кращі послуги, і п'ять переможців щороку отримують президентське зобов'язання, що їхній невеликий експеримент, невеликі додатки, такі як Телемедицина тощо, будуть розгорнуті в національному масштабі протягом наступного фінансового року, з залученням бюджетного персоналу та підтримки регулятора.

Ви згадали про наш додаток "ДіЯ". Як ви можете його оцінити? Чи бачили ви цей додаток? Розкажіть про своє перше враження.

Ми приділяли дуже пильну увагу не тільки "Дії", але ще й до того, зокрема йдеться про "Прозоро" - відкриту платформу закупівель для боротьби з корупцією, кращої участі та міжнародної спільноти. Тому що приблизно з 2014 року ми просували це на порядку денному в Тайвані - в саме закупівлі, контрактування і так далі. Ми об'єднали зусилля в рамках партнерства відкритого уряду, ділилися інструментарієм, включаючи хакатон (не Президентський Хакатон) в Парижі, в Офісі Президента. Тобто важливо, щоб зв'язки між людьми та технологічні зв'язки між громадами були пов'язані між собою. Тому, коли ДіЯ запропонувала більш просту форму надання таких послуг, ми були дуже раді.

Дякую. Які уроки Тайвань може винести з досвіду України у боротьбі з кібератаками та дезінформацією?

Пригадую, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, вся ця жорстока війна з боку Росії, я не спав всю ніч, перевіряючи не лише Твіттер, але й Kyiv Independent, де багато журналістів робили репортажі з місця подій.

Уявіть собі, якби в той час у Києві не було інтернету. Люди все ще були б спраглі інформації, але все, що вони побачили б, ймовірно, зводилося б до фальшивої російської пропаганди і тому подібне. Тож урок №1, який ми засвоїли, полягає в тому, що ми повинні будь-що забезпечити високоякісний зв'язок, який є життєво необхідним для роботи журналістів, у тому числі цивільних. Саме тому ми інвестували понад 15 млн євро в стаціонарні орбітальні супутникові приймачі. Ми побудуємо понад 700 таких приймачів - як стаціонарних, так і мобільних, такі як ми бачили в Україні, щоб вони могли живитися від сонячних батарей, отримували супутниковий інтернет, а відтак ретранслювали його через вежі 5G до сусідніх міст і журналістів, на кшталт того, як це зараз відбувається в Україні.

Які ключові фактори визначають розвиток інформаційних та цифрових технологій на Тайвані?

Два основні моменти. Перший - це високоякісний доступний інтернет як право людини. Незалежно від того, наскільки віддалено ви знаходитесь, перебуваєте в глибинці, на віддаленому острові, чи, навіть, на вершині Нефритової гори, висотою майже 4 000 м, ви все одно можете вести пряму трансляцію, користуючись високоточним інтернетом за 15 євро на місяць (це я не про безліміт). Отже, це право людини. Інший момент - це цифрова компетентність. Наші школярі, зокрема старша школа, всі вчаться не тільки медіаграмотності, тобто коли ви читаєте і споживаєте, але й компетентності, коли ви пишете і створюєте. Таким чином, вони беруть участь у вимірюванні якості повітря, щоб розвінчати чутки про забруднення повітря, натомість знайти реальні забруднювачі. Вони також могли перевіряти факти про кандидатів у президенти під час дебатів напередодні президентських виборів 2020 року. І якщо студенти знайдуть якусь опечатку чи помилку або ще щось, що не відповідає дійсності, їхнє ім'я може з'явитися в ефірі. Спільна перевірка фактів є важливою практикою громадянського суспільства, яку багато інших юрисдикцій уже переймають у Тайваню, оскільки наш код є відкритим вихідним кодом.

Хотіла би запитати вас про досвід Тайваню у сфері захисту персональних даних та цифрових послуг.

Ніхто не є відірваним островом, особливо Тайвань. Тож щоб захиститися від кібератак, ми співпрацюємо з міжнародною спільнотою. Будь-хто в Україні чи деінде у світі може пожертвувати частину свого жорсткого диску для розміщення на ньому нашого сайту для захисту від атак на відмову в обслуговуванні. На початку серпня було в 23 рази більше атак, ніж під час попереднього піку, що нечувано. А також ми виробляємо через компанію TSMC і ланцюжок поставок чіпи для передового шифрування, щоб люди, переглядаючи приватні дані, могли обчислювати, тренувати штучний інтелект і так далі для суспільного блага. Це вимагає можливостей виробництва передових чіпів, якими ми раді поділитися з нашими демократичними союзниками.

Жорстока агресивна війна Росії проти України вийшла на перші шпальти світових ЗМІ. Як би ви охарактеризували висвітлення подій місцевими ЗМІ?

Я думаю, що всі місцеві ЗМІ, незалежно від партійної приналежності, вважають Україну і Тайвань дуже тісно пов'язаними. Ми знаходимося на передовій протистояння територіальному брутальному експансіонізму. І коли, наприклад, молодий солдат з Тайваню вступив до лав ЗСУ, щоб захищати Україну, це широко висвітлювалося на Тайвані, і всі відчули необхідність приділяти більше уваги тому, що насправді відбувається в Україні, адже, як я вже згадував, у нас дуже схожа ситуація. Від початку впровадження основних санкцій проти Росії, зокрема на чіпи TSMC, я думаю, всі на Тайвані розуміли, що мова йде не про доступ до ринку, не про збільшення ВВП тощо. Йдеться про те, що передові мікрочіпи можуть використовуватися не лише тому, що вони менші, і не зовсім для суспільного блага, натомість для криптоаналізу та атак на кібер фронті. Заборона доступу до найсучасніших чіпів має важливе значення для захисту демократії. Тому я вважаю, що саме під таким кутом зору більшість тайванських ЗМІ розглядають цей конфлікт.

Ви згадали Джонатана Ценга, солдата, який воював в українській війні. Він є героєм для нас, українців і ми дуже цінуємо його жертву. Якщо говорити про допомогу Україні, то в яких сферах Тайвань може її надати?

Тайвань має великий досвід у процесах відновлення та відбудови, оскільки на рубежі століть ми постраждали від потужного землетрусу. Ми також брали участь у допомозі і відбудові Японії після ще більшого землетрусу. Тож багато в чому цифрові технології можуть об'єднувати людей, які знаходяться в різних часових поясах, так, ніби ми перебуваємо в одній кімнаті. Це називається спільною присутністю. Завдяки таким навичкам ми змогли надати високоякісну освіту, медичні послуги, державні послуги навіть на наших найвіддаленіших островах, попри фізичну роз'єднаність. Я думаю, що в цифровому світі близькість вимірюється не кілометрами на карті, а скоріше спільними цінностями, які ми всі плекаємо. Тому, будучи одним із підписантів Декларації про майбутнє Інтернету (DFI), коли я підписував її під час відеоконференції, в прямокутнику поруч зі мною був міністр Федоров. Ми підписуємо однакові декларації, які захищають права людини і стійкість Інтернету. І саме через Інтернет, MODA (Міністерство цифрових справ Тайваню) може надавати такі послуги, якими ми вже користуємося тут, на Тайвані. У нас є досвід у процесах відновлення і ми готові допомагати.

Довідково:

Міністерка цифрових технологій Тайваню. Розробниця програмного забезпечення. Входить в десятку найуспішніших компʼютерників країни. Стала першою у Тайвані міністеркою - трансгендером.

У дитинстві Одрі була вундеркіндом. У пʼятирічному віці читала класичну літературу, у шість - поглиблено вивчала математику, а у вісім почала програмувати. У 14 років покинула школу та почала навчатися самостійно. За два роки заснувала власний ІТ-бізнес. Працювала у Кремнієвій долині в Каліфорнії, США. Була консультантом компанії Apple.

Політичну діяльність починає у 2014 році в розпал студентських протестів проти зближення Тайваню з Китаєм. Згодом стає розробником навчальних програм з медіаграмотності для шкіл Тайваню. У 2016 році стає наймолодшим міністром Тайваню.

На посаді міністра Одрі Тан щодня бореться з кібератаками та дезінформацією - частиною гібридної війни Китаю проти автономії і демократії Тайваню.

Розмову провела головна редакторка телеканалу Еспресо Анастасія Равва