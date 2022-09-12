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Головна війна з Росією Україна має говорити про мирний демонтаж РФ, - політолог Магда
Ексклюзив

Україна має говорити про мирний демонтаж РФ, - політолог Магда

12 вересня, 2022 понедiлок
13:55
війна з Росією

Відцентрові тенденції у Росії, які можуть призвести до розпаду держави, мають бути реалізовані, бо після війни в України може настати реваншизм

Про це розповів у ефірі Еспресо політолог Євген Магда.

"Варто нагадати, Україна не має жодних документів із зобов'язанням надавати військово-технічну допомогу у разі нападу на них. І те, що пройшло 5 "Рамштайнів" і  це партнерство - свідчить про те, що добра чверть всього світу розуміє і дієво підтримує опір України. Це процедура є унікальною. Я думаю, що ми просто спостерігаємо в режимі реального часу, як наближаються суттєві зміни в системі світової безпеки. Я думаю, що ми на шостому "Раймштайні" маємо з огляду на вчорашні дії РФ говорити,
що Росія має бути демонтована мирним шляхом", - сказав він.

На думку Магди, збройний потенціал Росії має бути демонтований під тиском всієї світової спільноти, яка усвідомлює небезпеку, яку несе РФ.

"Те, що робить Росія, завдаючи ударів по мирному населенню, Україна має максимально цю інформацію доносити до всього світу. Там, де Росія активно діє потрібно активно пояснювати, що руйнування критичної інфраструктури це не є адекватні дії країни, яка має ядерний потенціал і може нести загрозу і іншим країнам", - вважає політолог.

Він додав, що шлях мирного демонтажу РФ - це шлях після Путіна.

"Треба, щоб російські опозиціонери не мали ілюзій, що вони поганого Путіна можуть замінити на хорошого з іншим прізвищем. Також вони мають розуміти, що відцентрові тенденції, які на сьогоднішній момент існують будуть реалізовані. Наприклад, політична карта Північного Кавказу може в 
осяжній перспективі мати інший вигляд, що Татарстан і Башкортостан також мають не просто політичні прагнення, а й економічні підстави розраховувати на свою незалежність. Те, що Калінінград може стати чимось на зразок незалежного міста в певній конфедерації економічній з Балтійськими державами", - зазначив Магда.

За словами політолога, якщо про це говорити і шукати можливості реалізації подібних проєктів, то це буде існувати і діяти.

"Але якщо є ілюзія, що РФ залишиться в своїй площі і можливостях, то після її поразки на фронті, то ми
з високою долею вірогідності зустрінемось з дуже потужним реваншизмом. Росія буде шукати слабших - на тих, хто вона може показати можливості власного реваншу. Це цілком можливо щодо країн Балтії попри те, що вони є членами НАТО і ЄС", - підсумував він.

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Росія
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