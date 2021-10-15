Україна може транспортувати обсяги газу, що перевищують потужність "Північного потоку-2", - голова ГТС Макогон відповів на заяву Путіна
Україна може транспортувати значно більші обсяги газу, які перевищують потужність "Північного потоку-2", у той час як "Газпром" не використовує навіть ті потужності, які вже сплачені
Про це голова Оператора газотранспортної системи України (ОГТСУ) Сергій Макогон.
"Україна готова транспортувати додатково значні обсяги газу, що перевищують потужність Північного потоку-2", - написав Макогон.
За його словами, заяви керівництва РФ про збільшення транзиту через Україну у 2021 році мають маніпулятивний характер. Макогон зазначив, що діючий контракт передбачає не щорічне транспортування 40 млрд куб.м. а щоденне транспортування 109 млн куб.м. Наразі ж фізично транспортується 85,9 млн куб.м. на добу.
"Така поведінка "Газпрому" заслуговує особливої уваги Європи, тому що незважаючи на значну нестачу газу в ЄС та максимальні ціни, "Газпром навіть не використовує ті потужності, які вже сплачені", - підкреслив голова ОГТСУ.
Він нагадав, що "Газпром" тричі зменшував транзит Україною у 2021 році. Зокрема, з 1 січня - зі 186 млн куб.м на добу до 124 млн куб.м, 1 вересня - до 109 млн куб.м, а з 1 жовтня - до 86 млн куб.м, хоча продовжує сплачувати за 109 млн куб.м.
Відповідно до оприлюдненого графіку, зазначив Макогон, "Газпром" часто не використовує транзитні потужності, які вже сплачені, не лише в Україні, але і в інших країнах, зокрема, у Словаччині.
- Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що вважає небезпечним збільшення поставок газу через українську ГТС.
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