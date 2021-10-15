Україна може транспортувати обсяги газу, що перевищують потужність "Північного потоку-2", - голова ГТС Макогон відповів на заяву Путіна

Про це голова Оператора газотранспортної системи України (ОГТСУ) Сергій Макогон.



"Україна готова транспортувати додатково значні обсяги газу, що перевищують потужність Північного потоку-2", - написав Макогон.



За його словами, заяви керівництва РФ про збільшення транзиту через Україну у 2021 році мають маніпулятивний характер. Макогон зазначив, що діючий контракт передбачає не щорічне транспортування 40 млрд куб.м. а щоденне транспортування 109 млн куб.м. Наразі ж фізично транспортується 85,9 млн куб.м. на добу.



"Така поведінка "Газпрому" заслуговує особливої уваги Європи, тому що незважаючи на значну нестачу газу в ЄС та максимальні ціни, "Газпром навіть не використовує ті потужності, які вже сплачені", - підкреслив голова ОГТСУ.



Він нагадав, що "Газпром" тричі зменшував транзит Україною у 2021 році. Зокрема, з 1 січня - зі 186 млн куб.м на добу до 124 млн куб.м, 1 вересня - до 109 млн куб.м, а з 1 жовтня - до 86 млн куб.м, хоча продовжує сплачувати за 109 млн куб.м.



Відповідно до оприлюдненого графіку, зазначив Макогон, "Газпром" часто не використовує транзитні потужності, які вже сплачені, не лише в Україні, але і в інших країнах, зокрема, у Словаччині.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що вважає небезпечним збільшення поставок газу через українську ГТС.