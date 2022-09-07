Україна не змогла зупинити зірку НБА та програла Греції на Євробаскеті-2022
Чоловіча збірна України у 4-му турі групового раунду чемпіонату Європи з баскетболу поступилася Греції, якій 41 очко приніс Янніс Адетокумбо
Про це повідомляє Еспресо.TV.
6 вересня у Мілані українці поступилися грекам з рахунком 79:99. Найрезультативнішим гравцем у складі переможців став баскетболіст клубу Національної баскетбольної асоціації "Мілуокі Бакс" Янніс Адетокумбо, який набрав 41 очко. Серед українців найбільше приніс Святослав Михайлюк - 16 пунктів.
Україна набрала 7 очок та займає в групі С друге місце. Греція лідирує з 8 балами. Обидві команди достроково гарантували собі вихід до плей-офф. Нижче в турнірній таблиці розташувалися Італія (6 пунктів), Хорватія (6), Естонія (5) та Велика Британія (4).
Останній матч групового раунду Україна зіграє 8 вересня проти Хорватії.
Євробаскет-2022
Група С. 4 тур
6 вересня
Мілан, Італія
Греція - Україна 99:79
- 5 вересня збірна України перемогла Італію у 3-му турі ЧЄ та достроково гарантувала собі вихід до плей-офф.
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