Про це повідомляє Еспресо.TV.

6 вересня у Мілані українці поступилися грекам з рахунком 79:99. Найрезультативнішим гравцем у складі переможців став баскетболіст клубу Національної баскетбольної асоціації "Мілуокі Бакс" Янніс Адетокумбо, який набрав 41 очко. Серед українців найбільше приніс Святослав Михайлюк - 16 пунктів.

Україна набрала 7 очок та займає в групі С друге місце. Греція лідирує з 8 балами. Обидві команди достроково гарантували собі вихід до плей-офф. Нижче в турнірній таблиці розташувалися Італія (6 пунктів), Хорватія (6), Естонія (5) та Велика Британія (4).

Останній матч групового раунду Україна зіграє 8 вересня проти Хорватії.

Євробаскет-2022

Група С. 4 тур

6 вересня

Мілан, Італія

Греція - Україна 99:79

5 вересня збірна України перемогла Італію у 3-му турі ЧЄ та достроково гарантувала собі вихід до плей-офф.

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