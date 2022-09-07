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Україна не змогла зупинити зірку НБА та програла Греції на Євробаскеті-2022

7 вересня, 2022 середа
08:43
Спорт Олексій Лень (ліворуч) та Янніс Адетокумбо

Чоловіча збірна України у 4-му турі групового раунду чемпіонату Європи з баскетболу поступилася Греції, якій 41 очко приніс Янніс Адетокумбо

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

6 вересня у Мілані українці поступилися грекам з рахунком 79:99. Найрезультативнішим гравцем у складі переможців став баскетболіст клубу Національної баскетбольної асоціації "Мілуокі Бакс" Янніс Адетокумбо, який набрав 41 очко. Серед українців найбільше приніс Святослав Михайлюк - 16 пунктів.  

Україна набрала 7 очок та займає в групі С друге місце. Греція лідирує з 8 балами. Обидві команди достроково гарантували собі вихід до плей-офф. Нижче в турнірній таблиці розташувалися Італія (6 пунктів), Хорватія (6), Естонія (5) та Велика Британія (4). 

Останній матч групового раунду Україна зіграє 8 вересня проти Хорватії.  

Євробаскет-2022

Група С. 4 тур

6 вересня

Мілан, Італія

Греція - Україна 99:79 

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баскетбол
НБА
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