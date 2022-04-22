Україна неминуче повинна стати членом НАТО, — дипломат Данило Лубківський

"Ось такий міжнародний порядок формується внаслідок агресії Росії й внаслідок бажань Заходу включно з Україною протистояти злу та режиму воєнних злочинців і тим, хто намагається зламати цивілізований світоустрій", – сказав Лубківський в етері Еспресо.



Дипломат додав, що війна в Україні потужно змінює геополітику XXI століття: "Наприклад, Фінляндія сьогодні стоїть на порозі історичного рішення, зокрема приєднання до Північноатлантичного альянсу. Де-факто наслідком вторгнення Путіна та воєнних злочинів російської армії стає розширення НАТО", – наголосив Лубківський.

Додамо, у Фінляндії почалися парламентські дебати щодо вступу в НАТО



Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb