Україна неминуче повинна стати членом НАТО, — дипломат Данило Лубківський
Директор Київського безпекового форуму дипломат Данило Лубківський переконаний, що вступ в НАТО стане результатом перемоги України у цій війні
"Ось такий міжнародний порядок формується внаслідок агресії Росії й внаслідок бажань Заходу включно з Україною протистояти злу та режиму воєнних злочинців і тим, хто намагається зламати цивілізований світоустрій", – сказав Лубківський в етері Еспресо.
Дипломат додав, що війна в Україні потужно змінює геополітику XXI століття: "Наприклад, Фінляндія сьогодні стоїть на порозі історичного рішення, зокрема приєднання до Північноатлантичного альянсу. Де-факто наслідком вторгнення Путіна та воєнних злочинів російської армії стає розширення НАТО", – наголосив Лубківський.
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Додамо, у Фінляндії почалися парламентські дебати щодо вступу в НАТО
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