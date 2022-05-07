Україна обмежила експорт гречки, жита й вівса на період воєнного стану
В Україні обмежено експорт аграрної продукції, яка може бути в дефіциті, зокрема гречки, жита та вівса
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафон повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає Lb.ua.
"У відповідному рішенні уряду щодо забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного часу закладена необхідність щомісяця переглядати баланси. І по тих позиціях, де ми бачимо критичну ситуацію, ми будемо обмежувати експорт. Наприклад, зараз обмежений експорт гречки, важливого для хлібопекарської галузі жита, вівса", - сказав він.
За його словами, уряд не регулюватиме вивезення тих товарів, яких в Україні накопичились значні залишки.
"Ми слідкуємо за ситуацією по тих позиціях, на які діє ліцензування експорту − це пшениця, цукор. Щоб розуміти, скільки їх вивозиться, і не давати вивезти більше, ніж є надлишок. Щодо, наприклад, соняшникової олії чи кукурудзи, яких у нас достатньо, тут регулювання немає", − пояснив він.
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