Україна обмежила експорт гречки, жита й вівса на період воєнного стану

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафон повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає Lb.ua.

"У відповідному рішенні уряду щодо забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного часу закладена необхідність щомісяця переглядати баланси. І по тих позиціях, де ми бачимо критичну ситуацію, ми будемо обмежувати експорт. Наприклад, зараз обмежений експорт гречки, важливого для хлібопекарської галузі жита, вівса", - сказав він.

За його словами, уряд не регулюватиме вивезення тих товарів, яких в Україні накопичились значні залишки.

"Ми слідкуємо за ситуацією по тих позиціях, на які діє ліцензування експорту − це пшениця, цукор. Щоб розуміти, скільки їх вивозиться, і не давати вивезти більше, ніж є надлишок. Щодо, наприклад, соняшникової олії чи кукурудзи, яких у нас достатньо, тут регулювання немає", − пояснив він.