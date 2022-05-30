Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Я хочу вибачитись перед українцями, які зараз залишились на окупованих територіях. Вибачитись за те, що Українська держава виявилась не готовою до повномасштабного вторгнення Росії. Однак ці помилки ми дуже швидко виправляємо. Я хочу наголосити, що ми обов’язково повернемось, оскільки ми повернулись у 2014 році, коли ЗСУ звільнили дві третини окупованого Донбасу", - розповів Порошенко.

Порошенко зауважив, що тепер в українців немає жодних ілюзій щодо Росії.

"Українці на власні очі побачили, що таке руський мір. В них вже немає ніяких ілюзій, що з собою приносить Росія. Росія - це коли безневинних людей вбивають на порозі власного дому та коли ваших чоловіків відправляють на війну як гарматне м’ясо. Тому ми обов’язково повернемось. Правда за нами. Україна переможе та відновить територіальну цілісність. Я вірю в те, що Путін буде за ґратами в Гаазі. Прошу вірте і ви в це", - додав Порошенко.

Петро Порошенко заявив, що Україна має отримати ПДЧ в НАТО на найближчому саміті у Мадриді