Про це повідомляє видання Challenges.

"Франція та Італія нададуть Україні запитані засоби протиповітряної оборони. Це дуже наполегливе прохання президента Зеленського, і італійці підтвердили нам, що готові її виконати. Таким чином ми можемо задовольнити їхні потреби", - заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

За інформацією видання, Франція одразу позитивно відреагувала на можливість постачання цих систем. Проте питання досі обговорювалося з Італією.

Останні труднощі, які заважали постачанню систем Mamba в Україну, схоже, вирішені, пише французька газета.

Відомо, що зенітно-ракетний комплекс SAMP-T виготовляє французько-італійська компанія Eurosam. Його ключовими компонентами є ракета Aster 30 і багатофункціональний радар Arabel. Дальність виявлення цілей становить до 80 км. ЗРК має мінімальний час реакції та високий темп стрільби (вісім ракет можна запустити за 10 секунд).

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше казав, що НАТО має надати Україні більше зброї, ракети дальністю 800 км дали би змогу зекономити на генераторах.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав колег по Альянсу надати Україні танки.

29 листопада до України з Франції прибула далекобійна система залпового вогню LRU.