Україна отримає французьку систему ППО Mamba, - ЗМІ
Франція та Італія нададуть Україні систему ППО Mamba (SAMP-T), останні труднощі, які заважали постачанню систем в Україну, вирішені
Про це повідомляє видання Challenges.
"Франція та Італія нададуть Україні запитані засоби протиповітряної оборони. Це дуже наполегливе прохання президента Зеленського, і італійці підтвердили нам, що готові її виконати. Таким чином ми можемо задовольнити їхні потреби", - заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.
За інформацією видання, Франція одразу позитивно відреагувала на можливість постачання цих систем. Проте питання досі обговорювалося з Італією.
Останні труднощі, які заважали постачанню систем Mamba в Україну, схоже, вирішені, пише французька газета.
Відомо, що зенітно-ракетний комплекс SAMP-T виготовляє французько-італійська компанія Eurosam. Його ключовими компонентами є ракета Aster 30 і багатофункціональний радар Arabel. Дальність виявлення цілей становить до 80 км. ЗРК має мінімальний час реакції та високий темп стрільби (вісім ракет можна запустити за 10 секунд).
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