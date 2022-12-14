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Україна отримає французьку систему ППО Mamba, - ЗМІ

14 грудня, 2022 середа
15:12
Світ Франція

Франція та Італія нададуть Україні систему ППО Mamba (SAMP-T), останні труднощі, які заважали постачанню систем в Україну, вирішені

Про це повідомляє видання Challenges.

"Франція та Італія нададуть Україні запитані засоби протиповітряної оборони. Це дуже наполегливе прохання президента Зеленського, і італійці підтвердили нам, що готові її виконати. Таким чином ми можемо задовольнити їхні потреби", - заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

За інформацією видання, Франція одразу позитивно відреагувала на можливість постачання цих систем. Проте питання досі обговорювалося з Італією. 

Останні труднощі, які заважали постачанню систем Mamba в Україну, схоже, вирішені, пише французька газета.

Відомо, що зенітно-ракетний комплекс SAMP-T виготовляє французько-італійська компанія Eurosam. Його ключовими компонентами є ракета Aster 30 і багатофункціональний радар Arabel. Дальність виявлення цілей становить до 80 км. ЗРК має мінімальний час реакції та високий темп стрільби (вісім ракет можна запустити за 10 секунд).

  • Секретар РНБО Олексій Данілов раніше казав, що НАТО має надати Україні більше зброї, ракети дальністю 800 км дали би змогу зекономити на генераторах.
  • Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав колег по Альянсу надати Україні танки.
  • 29 листопада до України з Франції прибула далекобійна система залпового вогню LRU. 

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