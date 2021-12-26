Україна отримає від МБРР 300 млн євро, - Шмигаль
Україна отримає від Міжнародного банку реконструкції та розвитку 300 млн євро
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у facebook.
За його словами, Україна отримає від МБРР 300 млн євро для продовження реалізації проєктів економічного відновлення країни.
"Цього тижня відповідну угоду зі Світовим банком уклало Міністерство фінансів України. Кошти будуть спрямовані на різні проєкти, що сприятимуть зростанню економіки. Зокрема в енергетичній, аграрній і транспортній галузях. Ця угода стала можливою завдяки успішній роботі гілок влади в реалізації структурних реформ в Україні", - написав Шмигаль.
- Нагадаємо, у понеділок, 20 грудня, міністр фінансів України Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Аруп Банерджі підписали угоду про надання Україні 300 млн євро позики.
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