Україна отримає від МБРР 300 млн євро, - Шмигаль

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у facebook.

За його словами, Україна отримає від МБРР 300 млн євро для продовження реалізації проєктів економічного відновлення країни.

"Цього тижня відповідну угоду зі Світовим банком уклало Міністерство фінансів України. Кошти будуть спрямовані на різні проєкти, що сприятимуть зростанню економіки. Зокрема в енергетичній, аграрній і транспортній галузях. Ця угода стала можливою завдяки успішній роботі гілок влади в реалізації структурних реформ в Україні", - написав Шмигаль.

