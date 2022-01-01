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Україна отримає від США військові катери "Айленд" та Mark VI

1 січня, 2022 субота
19:21
війна з Росією

Сполучені Штати у 2022 році нададуть Україні військові катери типу "Айленд" та Mark VI

Про це заявила посол України у США Оксана Маркарова, повідомляє Радіо Свобода

За її словами, у першому кварталі Вашингтон передасть Україні катер "Айленд", який поки перебуває у США.

"Він найближчим часом буде переданий і доставлений. Ми тут дуже активно співпрацюємо. Ми тут трошки залежимо від транспорту, але це точно перший квартал 2022 року", – сказала Маркарова.

Вона додала, що у 2022 році Україна також отримає патрульні катери Mark VI.

"Це може бути від трьох і плюс. Ми працюємо над тим, щоб знайти і ресурси, і все інше для того, щоб було більше. Тому що, ще раз, задача – побудувати повноцінну спроможність. Задача – щоб всі наші катери різного типу, бази, а ви знаєте, що Україна будує також корвет, щоб все це об’єдналося в одну спроможність, щоб ми розуміли, що коли ми повністю всі ці питання, разом з тренінгами для наших моряків, запускаємо, то в нас ця ділянка є повністю захищеною", – наголосила Маркарова.

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військова допомога
військова допомога США Україні
США
катери
Оксана Маркарова
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