Україна отримає від США військові катери "Айленд" та Mark VI

Про це заявила посол України у США Оксана Маркарова, повідомляє Радіо Свобода.

За її словами, у першому кварталі Вашингтон передасть Україні катер "Айленд", який поки перебуває у США.

"Він найближчим часом буде переданий і доставлений. Ми тут дуже активно співпрацюємо. Ми тут трошки залежимо від транспорту, але це точно перший квартал 2022 року", – сказала Маркарова.

Вона додала, що у 2022 році Україна також отримає патрульні катери Mark VI.

"Це може бути від трьох і плюс. Ми працюємо над тим, щоб знайти і ресурси, і все інше для того, щоб було більше. Тому що, ще раз, задача – побудувати повноцінну спроможність. Задача – щоб всі наші катери різного типу, бази, а ви знаєте, що Україна будує також корвет, щоб все це об’єдналося в одну спроможність, щоб ми розуміли, що коли ми повністю всі ці питання, разом з тренінгами для наших моряків, запускаємо, то в нас ця ділянка є повністю захищеною", – наголосила Маркарова.