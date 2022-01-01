Україна отримає від США військові катери "Айленд" та Mark VI
Сполучені Штати у 2022 році нададуть Україні військові катери типу "Айленд" та Mark VI
Про це заявила посол України у США Оксана Маркарова, повідомляє Радіо Свобода.
За її словами, у першому кварталі Вашингтон передасть Україні катер "Айленд", який поки перебуває у США.
"Він найближчим часом буде переданий і доставлений. Ми тут дуже активно співпрацюємо. Ми тут трошки залежимо від транспорту, але це точно перший квартал 2022 року", – сказала Маркарова.
Вона додала, що у 2022 році Україна також отримає патрульні катери Mark VI.
"Це може бути від трьох і плюс. Ми працюємо над тим, щоб знайти і ресурси, і все інше для того, щоб було більше. Тому що, ще раз, задача – побудувати повноцінну спроможність. Задача – щоб всі наші катери різного типу, бази, а ви знаєте, що Україна будує також корвет, щоб все це об’єдналося в одну спроможність, щоб ми розуміли, що коли ми повністю всі ці питання, разом з тренінгами для наших моряків, запускаємо, то в нас ця ділянка є повністю захищеною", – наголосила Маркарова.
- Нагадаємо, 1 січня посол України у США Оксана Маркарова заявила, що Сполучені Штати нададуть у 2022 році нашій країні додаткову допомогу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.16
Купівля 27.16Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 30.53Продаж 31.11
- Актуальне
- Важливе