Україна отримала 2,2 млрд грн доходів від арештованого російського й білоруського майна, - Бюро економічної безпеки
Бюро економічної безпеки арештувало російські та білоруські товарно-матеріальні цінності й рухомий склад на 2,2 млрд грн, вони вже приносять дохід Україні
Про це мовиться на сайті БЕБ.
"Майно Російської Федерації та Республіки Білорусь, арештоване співробітниками Бюро економічної безпеки України, вже приносить дохід нашій державі. Йдеться про рухомий склад та товарно-матеріальні цінності", - повідомляє пресслужба бюро.
Зазначається, що Україна отримала 2,2 млрд грн прибутку завдяки заарештованим активам. Зокрема йдеться про вилучені вагони й контейнери компаній РФ та РБ, які передали АТ "Укрзалізниця". Дохід від комерційного використання оцінили в 1,3 млрд грн.
У загальну суму в 2,2 млрд грн також входить партія арештованого аміаку, яку реалізувало Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Зазначається, що прибуток сягнув більш як 910 мільйонів гривень.
"Згадані активи - вагони в кількості 17800 та понад 42 тис. тонн аміаку були вилучені та арештовані детективами БЕБ у підприємств, що прямо або опосередковано пов’язані з компаніями або громадянами Росії та Білорусі", - резюмують у Бюро економічної безпеки.
- Нагадаємо, 30 листопада повідомляли про заяву президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Вона зазначила, що ЄС з партнерами створить план конфіскації заморожених активів РФ на користь України.
- 1 листопада інформували, що Швейцарія заморозила російські активи на суму приблизно $7,94 млрд, а в шести кантонах були арештовані 15 об'єктів нерухомості, які підпадають під дію санкцій проти РФ.
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