Про це мовиться на сайті БЕБ.

"Майно Російської Федерації та Республіки Білорусь, арештоване співробітниками Бюро економічної безпеки України, вже приносить дохід нашій державі. Йдеться про рухомий склад та товарно-матеріальні цінності", - повідомляє пресслужба бюро.

Зазначається, що Україна отримала 2,2 млрд грн прибутку завдяки заарештованим активам. Зокрема йдеться про вилучені вагони й контейнери компаній РФ та РБ, які передали АТ "Укрзалізниця". Дохід від комерційного використання оцінили в 1,3 млрд грн.

У загальну суму в 2,2 млрд грн також входить партія арештованого аміаку, яку реалізувало Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Зазначається, що прибуток сягнув більш як 910 мільйонів гривень.

"Згадані активи - вагони в кількості 17800 та понад 42 тис. тонн аміаку були вилучені та арештовані детективами БЕБ у підприємств, що прямо або опосередковано пов’язані з компаніями або громадянами Росії та Білорусі", - резюмують у Бюро економічної безпеки.

Нагадаємо, 30 листопада повідомляли про заяву президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Вона зазначила, що ЄС з партнерами створить план конфіскації заморожених активів РФ на користь України.

1 листопада інформували, що Швейцарія заморозила російські активи на суму приблизно $7,94 млрд, а в шести кантонах були арештовані 15 об'єктів нерухомості, які підпадають під дію санкцій проти РФ.

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