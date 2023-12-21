Україна отримала черговий макрофін від ЄС – 1,5 млрд євро. За рік сума допомоги сягнула 18 млрд євро
У четвер, 21 грудня, до Державного бюджету України надійшли 1,5 млрд євро від ЄС. Це останній транш у рамках масштабної програми макрофінансової допомоги у 18 млрд євро на 2023 рік
Про це повідомило Міністерство фінансів України.
Кошти, отримані в межах макрофінансової допомоги (МФД+) спрямовують на пріоритетні потреби держбюджету в соціальній і гуманітарній сферах.
Україна отримує це фінансування на пільгових умовах з терміном погашення кредиту 35 років. Відсотки й інші пов’язані платежі за обслуговування кредиту замість України компенсуватимуть країни ЄС.
"У 2023 році Європейський Союз є найбільшим донором прямої бюджетної підтримки. 18 млрд євро забезпечили більш ніж 45% потреби у зовнішньому фінансуванні на поточний рік. Передбачуваність і прогнозованість фіндопомоги дозволила своєчасно та в повному обсязі забезпечувати нагальні бюджетні видатки. Надзвичайно вдячний партнерам та колегам з усіх інституцій ЄС за спільну плідну роботу", – прокоментував міністр фінансів України Сергій Марченко.
Міністр додав, що Україна розраховує на продовження співпраці в рамках ініціативи Єврокомісії щодо започаткування Ukraine Facility на 2024-2027 роки обсягом 50 млрд євро.
"Ми повинні знайти угоду, щоб й надалі надавати Україні підтримку, необхідну їй для відновлення, відбудови та реформ. Ми стоїмо на боці нашого сусіда, друга і майбутнього члена", – зазначила у соцмережі X (колишній твіттер) президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомивши про черговий транш макрофіну.
- Від початку повномасштабної війни загальний обсяг бюджетної підтримки від ЄС сягнув 26 млрд євро.
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