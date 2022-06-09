Про це повідомили у Посольстві США в Україні.

"У рамках пакету в 40 мільярдів доларів, підписаного президентом Байденом 21 травня, пряма підтримка в розмірі $1 мільярда доларів вже прибула, щоб допомогти Україні та її народу рухалися вперед. Ще $7,5 мільярдів доларів грантової допомоги вже на шляху, і ми працюємо над тим, щоб якнайшвидше надати ще більшу економічну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Посол Бріджит Брінк зустрілася з віцепрем'єр-міністром економіки Юлією Свириденко, міністром фінансів Сергієм Марченком та головою Нацбанку Кирилом Шевченком. Сторони обговорили, як підтримка США може зміцнити економіку України. Пані посол зазначила, що наразі ведеться робота над тим, щоб прискорити надання ще більшої допомоги для України.

"Ми знаємо, що народ України вже з великою рішучістю працює над відновленням. Ваша сила надихає нас. Сполучені Штати пересвідчаться, щоб наша допомога дісталася тим, хто її потребує, та підтримала суверенну, незалежну, демократичну та процвітаючу Україну", - додала вона.

11 травня палата представників США схвалила пакет допомоги, що передбачає підтримку України на суму у $40 млрд.

21 травня Джо Байден підписав закон про виділення Україні безпекової допомоги у $40 млрд. Очікується, що з $40 млрд безпосередньо на оборону передбачено $20 млрд.

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