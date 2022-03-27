Україна перейшла на літній час

Про це повідомляє Еспресо.TV.

О 3-й годині ночі стрілки годинника перевели на 1 годину вперед.



Зміна часу в Україні відбувається двічі на рік: в останню неділю березня країна переходить на літній час, а кожної останньої неділі жовтня - на зимовий.

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